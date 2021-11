L'obligation vaccinale pour tous: pourquoi et comment?...

Si la question d'imposer ou non la piqûre anticovid crispe autant, c'est qu'elle recouvre de nombreux aspects et qu'aucun État ne s'est jusqu'ici vraiment investi pour l'éclairer.

Une intrusion juridiquement acceptable

Dans le contexte actuel, une telle atteinte à l'intégrité physique serait-elle proportionnelle au but recherché? "Il faut fixer l'objectif poursuivi", pose Élise Degrave, professeur à la faculté de Droit de l'université de Namur. "Le but des mesures reste d'éviter la saturation des hôpitaux, et non d'éradiquer le virus ou de supprimer les transmissions."