L'OMS prévoit "un grand nombre" d'hospitalisations, même si Omicron est moins dangereux

Il reste beaucoup d'incertitudes autour du variant Omicron, mais les experts de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) appellent à la plus grande prudence.

Face aux incertitudes sur le nouveau variant détecté pour la première fois fin novembre en Afrique du Sud, les pays hésitent entre de fortes restrictions et une stratégie plus souple du fait de signes de moindre gravité d'Omicron. "Il est trop tôt pour dire si la vague d'Omicron sera plus ou moins grave que celle de Delta", a souligné Mme Smallwood, "même si les données préliminaires dans les populations affectées en premier en Europe (Angleterre, Écosse, Danemark) montrent qu'Omicron pourrait entraîner un risque moindre d'hospitalisation comparé à Delta".