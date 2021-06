L'OMS vise la vaccination de 70% de la population mondiale d'ici un an

Le chef de l'OMS reconnaît que cet objectif ne sera pas atteint du jour au lendemain, mais qu'il nécessitera des efforts bien plus importants que ceux prévus jusqu'à présent. C'est pourtant faisaible, affirme Tedros Adhanom Ghebreyesus. Et les capacités de production pourraient encore être augmentées d'ici là.

Appel à la levée des brevets

Les pays du G7, qui comprennent les États-Unis, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, la France, l'Italie, le Japon et le Canada, se sont fixé pour objectif de donner au moins un milliard de doses de vaccin aux pays les plus pauvres d'ici l'année prochaine. Or, selon l'OMS, il en faudrait onze milliards .

Le directeur général de l'OMS appelle également les pays riches à faire preuve de plus de solidarité, notamment en partageant leurs technologies et en suspendant les brevets sur les vaccins. "Nous courons la course de notre vie, mais elle n'est pas équitable et la plupart des pays ne font que franchir la ligne de départ", a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse.