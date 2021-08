L'UE a atteint son objectif de 70% d'adultes vaccinés

La Commission européenne a annoncé, mardi, que 70% des plus de 18 ans vivant au sein de l'Union européenne avaient été complètement vaccinés contre le Covid-19, atteignant ainsi l'objectif qu'elle s'était fixé en début d'année.

Cette annonce marque une étape importante dans la stratégie de l'UE, après un démarrage lent . "Nous pouvons être fiers que notre stratégie vaccinale ait atteint son but, avec la participation des États membres et des citoyens", a commenté la commissaire à la Santé, Stella Kyriakides.

La menace du variant Delta

Le variant Delta, selon la commissaire, reste toutefois un facteur préoccupant pour l'Europe. Le variant est 40% à 60% plus transmissible que le variant Alpha.

Les personnes infectées par la souche ont deux fois plus de risques d'être hospitalisées que celles contaminées par le variant Alpha, selon une étude britannique publiée samedi.

De grandes disparités

Les chiffres annoncés par l'Union européenne masquent également de grandes disparités entre les différents pays du bloc. Certains États sont bien au-dessus de l'objectif de 70%, tandis que d'autres, notamment en Europe de l'Est, s ont loin derrière.

En Bulgarie, le taux d'adultes totalement vaccinés est d'environ 20%. Il est de 32,8% en Roumanie, 49% en Slovaquie et 58,1% en Pologne alors qu'il atteint 72,5% en France, 70,6% en Allemagne, 76,7% en Espagne, 82,4% au Portugal et 82,9% en Belgique, selon les données du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC).