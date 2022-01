L'UZ Brussel suspend les visites dès lundi

La décision a été prise en raison, notamment, de la pression constante sur l'hôpital , de l'assouplissement des règles de dépistage et de quarantaine , et de la contagiosité accrue du variant Omicron .

Des exceptions seront néanmoins possibles pour certains services et moyennant certaines conditions, par exemple pour ce qui concerne les soins palliatifs . "Dans ce cas-ci, les familles seront informées des conditions de visite et recevront une carte de visite rouge", explique l'hôpital. Seules ces cartes rouges seront valables pour une visite à partir de lundi, les vertes étant suspendues.

Assurer le contact

À l'hôpital des enfants KidZ Health Castle, les frères et sœurs ne seront plus non plus autorisés, sauf circonstances exceptionnelles, et des dispositions spécifiques seront mises en place pour les parents et autres tuteurs.