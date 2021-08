La 3e dose de vaccin sera réservée aux immunodéprimés

La taskforce vaccination a rendu son avis concernant l'administration d'une troisième dose de vaccin anti-covid. Les immunodéprimés y auront droit en septembre.

Plus de 7,6 millions de Belges sont entièrement vaccinés. C'est 66,4% de la population, et 81,2% des 18 ans et plus. Mais tous les jours, de nouveaux patients arrivent à l'hôpital pour soigner un covid et parmi ceux-ci, certains sont pourtant totalement vaccinés. Ils représentent un peu moins de 3% des personnes hospitalisées en raison du Covid-19, selon Sciensano.

"Nous sommes inquiets face au regain des contaminations et au danger que représente le variant delta." Christopher Barzal Porte-parole de la task-force vaccination

Si le vaccin réduit nettement les risques de développer des symptômes graves, d'être hospitalisé ou de décéder, son efficacité n'est pas parfaite. D'où l'idée d'augmenter celle-ci en administrant une troisième dose aux patients les plus fragiles.

Pour les immunodéficients

La task force vaccination s'est penchée sur l'utilité de cette troisième dose et a rendu son avis, sur base d'une étude du Centre fédéral d'expertise des soins de santé (KCE). Pour quel public une injection supplémentaire d'un vaccin à ARN messager (Pfizer ou Moderna) serait-elle utile? Les personnes âgées résidant en maison de repos ont pour l'heure été écartées, faute d'étude suffisamment probante.

Par contre, les personnes dont le système immunitaire est gravement déficient sont concernées. Il s'agit de celles présentant une déficience immunitaire congénitale, des patients en hémodialyse chronique ou ayant reçu une transplantation d'organe (ou de cellules souches), de certains séropositifs et de personnes souffrant de maladies inflammatoires soignées avec des médicaments immunosuppresseurs. Une troisième dose de vaccin anti-covid augmenterait leur taux d'anticorps et leur immunité cellulaire.

40.000 patients Plus de 400.000 patients belges seraient concernés par l'administration d'une 3e dose.

"Nous sommes inquiets face au regain des contaminations et au danger que représente le variant delta", explique le porte-parole de la taskforce, Christopher Barzal. "Les personnes ayant un système immunitaire plus faible présentent un plus grand risque d'infection. Or, il faut protéger ceux qui en ont le plus besoin."

Une conférence interministérielle Santé a lieu ce mercredi et devrait approuver cette extension, qui deviendra opérationnelle en septembre, le temps d'identifier et contacter les personnes concernées et de prévoir les doses nécessaires. Entre 400.000 et 425.000 personnes seraient concernées, selon les premières estimations de la taskforce.

Le vaccin unidose Johnson & Johnson n'est pas concerné par ce développement. "La réponse immunitaire significativement plus faible après le vaccin à vecteur viral de Johnson & Johnson chez quelques patients sous dialyse rénale mérite d'être étudiée plus avant", prévient le KCE dans son étude.

Question de priorité

L'alliance Pfizer/BioNTech vient pour sa part de plaider auprès des autorités sanitaires américaines en faveur d'une autorisation future d'une troisième dose pour tous de son vaccin contre le Covid-19, en mettant en avant l'augmentation des anticorps. "Les données que nous avons vues jusqu'à présent suggèrent qu'une troisième dose de notre vaccin déclenche des niveaux d'anticorps qui excèdent significativement ceux constatés après les deux doses initialement prévues", signale Albert Bourla, le PDG de Pfizer.

Mais le débat n'est pas cantonné aux seules recommandations scientifiques. En effet, les populations de nombreux pays pauvres n'ont actuellement pas d'accès aux vaccins et des voix s'élèvent pour d'abord distribuer les vaccins produits actuellement à ce public avant de passer à l'administration d'une dose supplémentaire dans les pays riches.