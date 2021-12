La 5e vague de covid atteint la Belgique

Omicron marque désormais bien son impact au sein de la société belge . Avec 7.039 nouvelles contaminations par jour au Sars-CoV-2, contre 6.446 la veille, les infections sont bien reparties à la hausse. Il s'agit là d'une moyenne calculée entre le 21 et le 27 décembre. Cette moyenne devrait augmenter très fortement dans les prochains jours, puisqu'en début de cette semaine, on enregistrait déjà plus de 13.000 contaminations par jour .

46% des adultes ont reçu un booster

Les hospitalisations restent en baisse, tout comme le nombre de patients en soins intensifs et les décès. On sait que ces indicateurs affichent toujours un certain retard par rapport à celui des contaminations. Et l'impact réel du variant Omicron reste inconnu. On le sait plus contaminant que les variants précédents, mais sa sévérité n'est pas encore bien cernée. En Belgique, il imprime sa marque alors que 46,1% de la population adulte (et 83,1% des 65+) a déjà reçu une dose booster de vaccin.