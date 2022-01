La Belgique achète 20.000 doses de traitements anticovid

Pfizer et Merck vont livrer à la Belgique 20.000 doses d'antiviraux destinés à empêcher les formes graves de covid.

La Belgique va bien acheter le Paxlovid et le molnupiravir, ou Lagevrio selon son appellation commerciale. Ces traitements anticovid développés par Pfizer et Merck sont des antiviraux qui se prennent par voie orale. Administrés à un stade précoce de la maladie, ils peuvent éviter les formes graves du Covid-19.

Les négociations entre les autorités belges et les deux géants pharmaceutiques ont abouti à un accord pour l'acquisition de 10.000 doses de chacun des traitements, administrables à autant de personnes. La date de livraison n'est pas encore communiquée et le prix devrait rester secret.

Essais très concluants pour le Paxlovid

Comment fonctionnent ces deux médicaments? Celui de Pfizer combine un principe actif nouveau et un antirétroviral déjà utilisé dans la prise en charge du VIH, le ritonavir. Le traitement consiste en la prise de deux comprimés , deux fois par jour pendant cinq jours.

Le traitement de Merck moins efficace

Les premières données, prometteuses et qui avaient suscité l'intérêt de la Belgique, ont été suivies de résultats moins concluants . Cet antiviral à large spectre permettrait de réduire d'environ 30% le risque d'hospitalisation et de décès pour les personnes à risque.

Interactions néfastes

Il faut d'abord savoir que les données d'évaluation sont communiquées par les firmes, et doivent encore être confirmées par des études indépendantes. Ensuite, explique Jean-Michel Dogné, directeur du Département de pharmacie à l'Université de Namur, "le produit de Pfizer se base sur deux molécules, dont l'une présente des interactions avec d'autres médicaments. Il ne pourra pas être prescrit à certains patients déjà sous traitement. De plus, l'efficacité du médicament de Merck reste très bonne. Et ne pas en commander n'aurait pas permis de faire gonfler de beaucoup les livraisons de celui de Pfizer."