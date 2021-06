La Belgique en pole position de la vaccination en Europe

Avec une moyenne de 1,27 dose de vaccin administrée pour 100 habitants vendredi, la Belgique est passée première dans la course des pays qui administrent le plus de vaccins anticoronavirus par cent habitants et par jour dans l'Union européenne (UE), sur une moyenne lissée de 7 jours. Notre pays fait ainsi fait mieux que les Pays-Bas (1,18 dose) et le Luxembourg (1,15 dose). La moyenne de l'UE est de 0,91 personne vaccinée par jour et par cent habitants. L'Allemagne (0,96) et la France (0,92) présentent des chiffres similaires. Les pires élèves de l'UE sont actuellement la Bulgarie (0,25 dose) et l'Irlande (0,11 dose).