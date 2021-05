La Belgique limite le vaccin Johnson & Johnson aux plus de 40 ans

C'est une triste nouvelle, à plus d'un titre. Ce mercredi, la Conférence interministérielle (CIM) Santé ne s'est guère penchée sur la vaccination des 16 et 17 ans, comme c'était pourtant prévu . Un dossier plus urgent s'est imposé à l'agenda. À savoir le décès, en Belgique, d'une jeune femme de moins de 40 ans, vendredi dernier, soit une dizaine de jours après son injection de Johnson & Johnson – vaccination qui a été effectuée en dehors de la campagne belge, via un employeur étranger.

Sa mort est-elle liée à la vaccination? S'il est encore trop tôt pour l'affirmer, il faut cependant souligner que la cause du décès est une thrombose sévère associée à un déficit de plaquettes. Combinaison qui peut être considérée comme un "effet secondaire très rare" du vaccin Johnson & Johnson, établissait il y a plus d'un mois l'Agence européenne des médicaments (EMA). Et qui a conduit la Belgique à limiter l'usage d'AstraZeneca pour les personnes de 41 ans et plus.