La Belgique ne reçoit plus que des vaccins Pfizer

Durant plusieurs mois, la campagne de vaccination était rythmée par les livraisons de vaccins. Un ordre de passage avait été déterminé, sur base de différents critères (fonction de soignant, comorbidités, âge) et l'attente était de mise pour les impatients. Aujourd'hui, la donne a changé. Tous les adultes ont été invités et c'est au tour des jeunes, à partir de 12 ans , de se rendre dans les centres de vaccination qui restent accessibles, ainsi que pour les adultes qui n'avaient pas répondu immédiatement à leur convocation .

La rapidité de la vaccination n'est plus liée à la rapidité des livraisons, mais au nombre de personnes qui souhaitent encore se faire vacciner. Et côté livraison, la Belgique ne reçoit actuellement plus que des vaccins du laboratoire Pfizer/BioNtech, selon Dirk Ramaekers, qui dirige la taskforce vaccination. Les livraisons d'AstraZeneca et Johnson & Johnson ont été interrompues, tandis que Moderna a été suspendu temporairement.