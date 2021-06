La Belgique poursuit son déconfinement pas à pas

La demande était forte, surtout du côté flamand: les heures de fermeture de l'horeca seront harmonisées, il ne faudra plus baisser le rideau à l'intérieur à 22h et à l'extérieur à 23h30: ce sera 23h30 pour tout le monde. L'idée initiale était d'éviter que toute la Belgique ne se retrouve dans un espace clos à s'époumoner devant un match de foot. Ce relâchement a été autorisé avec l'aval du Commissariat corona, précise un Elio Di Rupo que l'on sent mitigé sur la question. Pour les lève-tôt et les adeptes du petit-déjeuner, l'heure d'ouverture est ramenée de 8h du matin à 5h.