La Catalogne repasse en zone rouge, de nombreuses régions en orange

À partir du mercredi 16 juin, la région espagnole de Catalogne et la Thaïlande seront à nouveau colorées en rouge sur la carte des destinations touristiques établie chaque semaine par le SPF Affaires étrangères. En outre, des régions d' Allemagne (Mecklenburg-Vorpommern), de Croatie (Adriatic Croatia) et d' Autriche (Salzburg) se verront attribuer un code couleur vert.

Tous les pays de l'Union européenne (UE) et de l'espace Schengen sont désormais en rouge, à quelques exceptions près, même si certaines de leurs régions s'affichent en orange ou en vert. Outre les régions mentionnées ci-dessus, la Roumanie et Monaco , de grandes parties de la Pologne , la Norvège occidentale et le territoire français d'outre-mer Mayotte passeront ainsi en vert mercredi.

Nouvelles zones oranges

Parmi les autres nouveautés, l'Estonie, le Lichtenstein et le Portugal seront colorés en orange. C'est le cas également pour l'Autriche, la Suisse, la Grèce et la Norvège, à l'exception de certaines régions. En France, l'Alsace, la Champagne-Ardenne, la Lorraine, la Bretagne, le Languedoc-Roussillon et les Midi-Pyrénées passeront aussi en orange, de même que le sud du Danemark, la Basilicate (Italie), la Pannonie et Zagreb (toutes deux en Croatie).