"La chaîne hospitalière est compromise"

Le cap des 500 lits occupés en soins intensifs est proche. Les hôpitaux sont à bout de souffle. Les appels se multiplient pour le respect des gestes barrière et le télétravail.

Quinze mille contaminations au covid lundi dernier. Et régulièrement, 10.000 nouveaux cas quotidiens. Le coronavirus SARS-CoV-2 se répand à toute vitesse.

Pas moins de 284 patients covid ont été admis à l'hôpital sur la seule journée de mercredi. Au total, 472 lits de soins intensifs sont occupés par de tels patients. On pourrait passer les 500 lits ce weekend.

"On s’attend à une augmentation de la pression sur la capacité hospitalière et à un impact sur les soins non liés au covid." Yves Van Laethem Infectiologue, porte-parole interfédéral de la lutte contre le covid

Entre 250 et 300 hospitalisations par jour sont attendues la semaine prochaine. Aux soins intensifs, le pic devrait se situer entre 600 et 700 lits. L'amélioration est espérée fin novembre, d'après les modèles.

Impact dans les hôpitaux

"On s’attend à une augmentation de la pression sur la capacité hospitalière et à un impact sur les soins non liés au covid", a expliqué l'infectiologue Yves Van Laethem lors du point presse hebdomadaire sur la crise sanitaire.

Les hôpitaux belges disposent de plus de 2.000 lits en soins intensifs. En théorie, pas en pratique. "Il faut regarder la capacité à encadrer les lits, et celle-ci est extrêmement variable. Elle est nettement moins bonne qu'en 2019", constate Jean-Michel Hougardy, directeur général médical de l’hôpital Érasme. Il explique que dans son hôpital, "on s'adapte tous les jours, pour pouvoir accueillir les patients covid, traiter les urgences, accepter le transfert de patients venus d'autres hôpitaux surchargés." Et assurer les autres soins.

"Revoir le modèle de financement des hôpitaux, c'est très complexe, ça prend du temps. Redorer l'attrait des métiers de santé aussi." Jean-Michel Hougardy Directeur général médical de l’hôpital Erasme

Et donc, on reporte des rendez-vous et on condamne des chambres, en se basant sur le personnel disponible. Certains jours, on monte à 30% de lits fermés. "C'est de la vision à court terme", regrette le professeur.

Les causes, on les connaît. "Manque de financement et pénurie de personnel", résume Jean-Michel Hougardy. "Revoir le modèle de financement des hôpitaux, c'est très complexe, ça prend du temps. Redorer l'attrait des métiers de santé aussi. Or, le temps est notre ennemi."

Des transferts difficiles

Donc, pour compenser départs de la profession, burn-out, récupérations d'heures, absences pour maladie ou garde d'enfants, les hôpitaux jonglent. L'une des rares options, c'est le transfert vers un autre hôpital. "Mais, sauf pour les cas covid, il n'y a pas de régulation pour la redistribution de patients", regrette le responsable de l'hôpital Érasme.

Les prochaines semaines s'annoncent donc périlleuses pour les institutions hospitalières. "Il est important que la population comprenne que la chaîne hospitalière est compromise. Ce n'est pas de gaieté de cœur qu'on reporte des soins. Pour préserver les hôpitaux, il faut utiliser tous les moyens dont on dispose: masque, gestes barrière et vaccination!", plaide le professeur Hougardy.

"Nous recommandons de stimuler le télétravail autant que possible dans tous les secteurs." Lode Godderis Professeur de médecine du travail et CEO d’Idewe

Pourquoi télétravailler?

Et ce vendredi, une analyse d'Idewe, de la KU Leuven et de l'UAntwerpen a encore démontré l'intérêt de ce conseil, confirmant que le lieu de travail contribue à la contamination des travailleurs. Tous les métiers sont concernés, mais les soins de santé, l'enseignement primaire et secondaire, les services de police et de pompiers affichent une incidence supérieure à la moyenne de la population active et à la population générale.

Le responsable de l'étude, Lode Godderis, professeur de médecine du travail (KU Leuven) et CEO d’Idewe, conclut donc: "Nous recommandons de stimuler le télétravail autant que possible dans tous les secteurs."