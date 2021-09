La Chambre approuve le rapport de la Commission spéciale covid

Ce vote, majorité contre opposition, conclut un travail entamé le 2 juillet 2020 à l'issue de la première vague de la pandémie. Pendant un an, les commissaires ont procédé à 46 auditions d'experts , d'acteurs de terrain et de personnalités politiques du précédent gouvernement.

Plan national d'urgence

Ce plan devra "tendre vers des structures claires et simples ", demande la commission, sans préciser à quel niveau de pouvoir les compétences devront être exercées. Il devra aussi "prendre en compte les répercussions de la pandémie sur le bien-être mental et psychosocial de la population.

"La commission veut en outre "renforcer et réformer le Centre national de crise en élargissant ses compétences et missions" en cas de phase fédérale. Dès l'apparition d'une nouvelle crise, le Comité de concertation devra également nommer un commissaire dans les 24 heures du début de la phase fédérale.

Clarifier la répartition des compétences

La commission recommande notamment de renforcer "la collaboration structurelle entre les hôpitaux et les maisons de repos et de soins".

La commission demande toutefois "d'évaluer la répartition et l'organisation des compétences liées à la santé au sein de l'État, sur base d'un large débat démocratique, impliquant notamment les citoyens, la société civile, les milieux académiques, mais également les acteurs de la santé et, dans l'intervalle, de clarifier, en concertation avec les entités fédérées, sur base d'un état des lieux et à travers des protocoles d'accord, la répartition stratégique et opérationnelle des compétences entre les niveaux de pouvoir."