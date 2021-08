La Chine s'oppose à une nouvelle enquête de l'OMS sur les origines du coronavirus

La Chine a rejeté, ce vendredi, l'appel de l' Organisation mondiale de la santé (OMS) à une nouvelle enquête sur son territoire pour rechercher les origines du Covid-19, exhortant à une approche "scientifique" et non "politique" .

La pression s'est en effet accentuée sur Pékin ces dernières heures au sujet de la pandémie, qui a déjà fait plus de 4 millions de morts dans le monde et mis à mal une bonne partie des économies mondiales.

Démarche politique

L'étude estimait notamment que le passage du coronavirus de la chauve-souris à l'homme via un animal intermédiaire est le scénario le plus probable . Elle jugeait "extrêmement improbable" que le virus provienne d'un laboratoire.

Zhaoxu a rejeté les demandes de l'OMS à une enquête plus poussée. "Les conclusions et recommandations du rapport conjoint ont été reconnues par la communauté internationale et la communauté scientifique", a-t-il souligné. "Les recherches futures doivent et ne peuvent être poursuivies que sur la base de ce rapport. Il ne s'agit pas de tout recommencer à zéro."