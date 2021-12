La CIM Santé confirme le délai de 4 mois pour la 3e dose après un vaccin à ARNm

Le délai minimum entre la deuxième et la troisième dose a été raccourci de six à quatre mois pour les vaccins Pfizer et Moderna, a fait savoir la CIM Santé.

C'était dans l'air. Face à la progression du variant Omicron, les ministres de la Santé du fédéral et des entités fédérées ont décidé, ce mercredi, de raccourcir de six à quatre mois le délai minimum entre la deuxième et la troisième dose des vaccins Pfizer et Moderna.