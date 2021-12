Le secteur culturel manifeste contre sa fermeture

Travailleurs et soutiens de la culture et de l'évènementiel manifestent leur colère ce dimanche à Bruxelles, à la suite du dernier comité de concertation.

Rassemblement pacifique

L'artiste Katrien Vermeire participera également. "La manifestation a pour but de pointer l'injustice et l'irrationalité des mesures", explique-t-elle. "Après deux ans de silence de trêve c'est un message important". "Nous avons déjà beaucoup investi et développé pour pouvoir ouvrir.

On se sent vraiment visé", ajoute-t-elle avant l'action. Les organisateurs souhaitent un rassemblement pacifique et demandent à chacun de porter un masque et de garder ses distances.