La culture refuse de se taire: quelles seront les conséquences?...

À partir de ce dimanche, de nombreux lieux culturels devront fermer. S'ils refusent, qui pourra les y contraindre? Et quid si le bourgmestre refuse d'appliquer des règles qu'il juge injustes? Décryptage.

La décision prise lors du Codeco de fermer une bonne partie du secteur culturel a plongé artistes et organisateurs dans le désarroi et la colère.

L'arrêté royal concernant ces nouvelles mesures décidées lors du Codeco a été publié au Moniteur belge ce vendredi. Il explique notamment que "vu la situation épidémique précaire et les incertitudes liées au variant Omicron", il est "nécessaire de fermer au public les espaces intérieurs des établissements relevant des secteurs culturel, festif, récréatif ou événementiel, ainsi que de certains établissements spécifiques; qu'il s'agit en particulier des établissements où, en raison de la nature de l'activité, la distanciation sociale ne peut pas être respectée, par exemple, parce que des foules importantes peuvent se former, que l'on y crie fort et que par conséquent beaucoup d'aérosols peuvent s'y propager, et/ou où les mesures d'hygiène ne peuvent pas être suffisamment respectées, par exemple, parce que les mêmes objets sont touchés par différentes personnes (...)."