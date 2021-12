La fermeture de plusieurs secteurs sur la table du Codeco...

Le commissariat Corona a préparé un schéma graduel de reconfinement à l'attention du Codeco. "Il faut être prêt pour le scénario du pire", prévient Emmanuel André.

En ce début de semaine, le variant Omicron comptait déjà pour 22% des contaminations au Covid-19 dans notre pays. Il s'agit d'une augmentation très rapide, avec un temps de doublement de moins de quatre jours. Le nombre d'infections détectées reste néanmoins en baisse, mais est biaisé par les mesures prises dans l'enseignement, qui impliquent que moins de gens ont besoin de se faire tester.

C'est dans ce contexte que les ministres du fédéral et des entités fédérées se retrouvent ce mercredi au Palais d'Egmont pour un nouveau comité de concertation (Codeco).

"Oon va se retrouver avec énormément de personnes infectées, beaucoup de contacts à haut risque au début janvier. La société et la première ligne de soins seront en grande difficulté." Emmanuel André Microbiologiste (KU Leuven)

Les généralistes surchargés

"Nous sommes dans une période avec beaucoup d'événements sociaux. Ce n'est pas idéal: Omicron sera bien présent lors de ces rencontres, et on le sait très contagieux", pointe Emmanuel André, médecin microbiologiste à la KU Leuven, en charge de la plateforme fédérale de tests. "Les fêtes vont jouer un rôle amplificateur et on va se retrouver avec énormément de personnes infectées, beaucoup de contacts à haut risque au début janvier. La société et la première ligne de soins seront en grande difficulté."

Si une explosion rapide des infections semble certaine, "il est très compliqué aujourd'hui d'estimer la proportion de personnes qui nécessiteront des soins hospitaliers. Quand les chiffres des hospitalisations vont croître, l'épidémie aura déjà eu le temps de bien se multiplier", analyse Emmanuel André, qui parle d'un "moment de latence particulièrement difficile entre la situation où la première ligne de soins, les généralistes donc, sera submergée alors que les hôpitaux seront encore dans l'attente, dans l'incertitude de ce qui va leur arriver. "

"Quand les chiffres des hospitalisations vont croître, l'épidémie aura déjà eu le temps de bien se multiplier." Emmanuel André Microbiologiste (KU Leuven)

Reconfiner immédiatement ou surveiller?

Le commissariat Corona, dans ses recommandations adressées au Codeco et que nous avons pu consulter, envisage deux scénarios: soit des mesures fortes sont directement implémentées, soit les mesures actuelles sont renforcées et accompagnées d'un système de surveillance qui permet de passer à la vitesse supérieure (un reconfinement) si certains signaux sont déclenchés (augmentation de la charge sur les généralistes, notamment). C'est cette option, et non le reconfinement immédiat, qui est choisie par le commissariat Corona dirigé par Pedro Facon.

Lire aussi Face aux hésitants vaccinaux, il faut éviter les slogans et les promesses politiques

Le commissariat Corona donne la priorité à la réouverture des écoles après les vacances et propose un paquet de mesures, graduelles et à combiner en bonne intelligence, qui pourraient être mises en place en cas de renforcement. Il envisage la fermeture du secteur événementiel (intérieur et extérieur), de la culture et du sport en intérieur. Des exceptions pourraient néanmoins être prévues (comme le sport pour la jeunesse, l'accès aux bibliothèques, etc.). Il prévoit un renforcement du télétravail, jusqu'à le rendre totalement obligatoire où c'est possible.

Interdire l'alcool dans l'horeca

Pour l'horeca, le commissariat Corona liste la possibilité d'un interdire la vente d'alcool, puis la fermeture à 20h et une fermeture totale du secteur en dernier recours.

Dans les magasins, les règles de fréquentation pourraient être revues selon la surface, mais une fermeture des commerces non essentiels et des métiers de contacts non médicaux est aussi envisagée en situation extrême.

Pour les voyages, un test PCR serait demandé à tout citoyen non européen arrivant en Belgique, et conseillé pour les Européens.

Les communes devraient prendre des mesures pour limiter les rassemblements.

Limiter les contacts à domicile

Le commissariat Corona veut recommander le port du masque FFP2, plus protecteur, aux personnes plus vulnérables. Le microbiologiste Emmanuel André le conseille aux personnes qui ont beaucoup de contacts.

Enfin, le commissariat Corona propose de limiter les visites à domicile en n'acceptant que deux à trois ménages en même temps, avec un respect strict des règles de ventilation, de distanciation et/ou de port du masque. L'autotest est aussi conseillé, en tant que mesure de prévention plutôt que de testing proprement dit . À ce propos, le vice-premier ministre Ecolo Georges Gilkinet défend sa gratuité (ou accessibilité), tout comme le GEMS (groupe d'experts qui conseille le gouvernement). Mais le commissariat Corona craint un contentieux avec les supermarchés qui commercialisent déjà ce dispositif.

Lire aussi Le variant Omicron grippe à nouveau les marchés

Le commissariat insiste en tout cas sur l'emploi des stratégies de modélisation des risques, de vaccination et des moyens thérapeutiques déjà connus. Il préconise l'emploi du masque FFP2 pour les plus vulnérables. Il plaide aussi pour transformer l'actuel covid safe ticket en un pass vaccinal, mais cela devrait prendre de six à huit semaines. Il demande d'avancer dans la mise en oeuvre de règles claires pour la qualité de l'air.

Ce sera donc au gouvernement de décider ce mercredi, dans un contexte très délicat, quel message il fait passer aux Belges et quels renforcement ou nouvelles mesures il peut implémenter en gardant l'adhésion de la population.

"Aujourd'hui, on doit se préparer à cette nouvelle vague, il faut être prêt pour le scénario du pire." Emmanuel André Microbiologiste (KU Leuven)