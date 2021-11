La Flandre débloque plus de 200 millions d'euros pour le maintien de 80 centres de vaccination

La Flandre va injecter plus de 200 millions d'euros dans 80 centres de vaccination de la Région. Ces derniers pourront rester ouverts jusqu'en avril 2022, et donc administrer une troisième dose du vaccin anti-Covid.

Le gouvernement flamand a débloqué plus de 200 millions d'euros pour maintenir ouverts 80 centres de vaccination jusqu'à fin avril 2022 , a annoncé vendredi le ministre-président Jan Jambon (NVA). "J'espère que tout le monde acceptera à nouveau massivement cette invitation", a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse.

Le Comité de concertation a décidé mercredi d'administrer un rappel du vaccin contre le coronavirus à toute la population, une demande que le gouvernement flamand appuyait depuis un certain temps.

La vaccination va s'accélérer

En Flandre, plus d'un demi-million de citoyens ont déjà reçu leur troisième dose et, d'ici la fin de l'année, ces chiffres devraient grimper à 2,5 millions, selon les explications du ministre de la Santé, Wouter Beke.

Il s'agit ici des résidents de centres de soin résidentiels, des personnes de 65 ans et plus, celles qui sont immunodéprimées et celles qui ont déjà reçu une dose du vaccin Johnson&Johnson.