La Grande-Bretagne assouplit les mesures pour certains touristes, mais pas pour les Belges

Quelles sont les obligations actuelles pour actuellement se rendre en Angleterre? Il faut réaliser un test PCR avant le départ (à partir de 11 ans) et un second dépistage (à partir de 5 ans), à réserver et payer avant de partir, à faire deux jours après l'arrivée. Pour les personnes vaccinées, cela suffit si le deuxième test est négatif.