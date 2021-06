La nouvelle prime bruxelloise allouée aux secteurs impactés par la crise sera disponible le 1er juillet

Le gouvernement bruxellois a marqué son approbation sur l'arrêté qui valide la nouvelle prime allouée aux métiers de contact et aux commerces "non essentiels".

Le gouvernement bruxellois a approuvé, en deuxième lecture, l'arrêté établissant une nouvelle aide pour soutenir le secteur des métiers de contact ainsi que les commerces "non essentiels", qui s'étaient vus contraints de fermer leurs portes ou de travailler sur rendez-vous en avril dernier.

Il s'agit d'une prime de 3.000 euros par unité d'établissement pour les métiers de contact et d'une prime de 1.500 euros par unité d'établissement pour les commerces.

Concrètement?

"Cette nouvelle indemnité est une bulle d'air pour les entreprises et indépendants concernés. Grâce à la couverture vaccinale qui s'étend, il est à espérer que ces fermetures sont maintenant loin derrière nous. Et que tous les efforts puissent être consacrés à la relance et au redéploiement de l'économie bruxelloise", a commenté Barbara Trachte, la secrétaire d'État bruxelloise à la Transition économique.