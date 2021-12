La saturation guette, les hôpitaux reportent un maximum de soins

La situation est de plus en plus critique dans les hôpitaux, obligés de reporter un maximum de soins considérés comme non urgents. La saturation des soins intensifs est proche. Les hôpitaux flamands demandent un débat parlementaire.

"On n'aime pas cette idée, mais on n'a pas le choix. Le report des soins de santé non urgents constitue l'ultime recours pour maintenir le système de soins en fonctionnement." C'est Marcel Van Der Auwera, le président du Comité Hospital & Transport Surge Capacity (HTSC), l'organe de surveillance des hôpitaux pendant l'épidémie de Covid-19, qui le dit.

10 Selon les projections actuelles, d'ici au 10 décembre, les soins intensifs seront saturés.

Car si la tendance actuelle se poursuit, la saturation des soins intensifs semble inévitable. Le HTSC a fait ses comptes. Sur les 1.993 lits de soins intensifs théoriquement disponibles en Belgique, 220 sont actuellement fermés, faute de personnel. Reste moins de 1.800 lits. Sachant qu'il faut au (grand) minimum 800 lits pour soigner les patients non covid qui arrivent aux soins intensifs en temps "normal", il reste 1.000 lits pour les patients gravement atteints par le coronavirus. Selon les projections, ce chiffre sera atteint le 10 décembre.

Pour tenter d'éviter ce scénario catastrophe, le HTSC a donc envoyé mardi de nouvelles recommandations aux hôpitaux. Il leur est demandé de reporter tous les soins non urgents de deux semaines. Ceci afin de libérer du personnel pour le réorienter vers les soins intensifs. Objectif: ouvrir un maximum de lits.

"Le personnel infirmier des blocs opératoires et des salles de réveil est le plus qualifié pour cela", explique Marcel Van Der Auwera. Dès lors, il est demandé aux hôpitaux de reporter les opérations prévues en hôpital de jour. Les hospitalisations non urgentes seront également reportées, y compris celles qui ne nécessitent pas de passage par les soins intensifs.

"Allons-nous continuer de donner la priorité aux gens sur la base de leur maladie ou leur pathologie? Ou allons-nous donner la priorité aux patients qui ont les meilleures chances de s'en sortir, comme c'est le cas aux Pays-Bas?" Margot Cloet Directrice de Zorgnet-Icuro

Pour beaucoup de personnes, ce report de soins sera compliqué à vivre. Et pour le personnel soignant, cela ne va pas diminuer la charge de travail. "C'est triste d'en arriver là. Je comprends que des mesures soient prises, mais il faut bien comprendre que les reports de soins liés à la situation covid doivent être rattrapés entre deux vagues. On paie la pénurie d'infirmiers. L'hôpital est en crise", déplore Arnaud Bruyneel, infirmier intensiviste au CHU Tivoli et doctorant en santé publique à l'ULB.

Jambon demande un Codeco d'urgence

La situation est particulièrement difficile au nord du pays. La directrice de la coupole flamande des hôpitaux et organisations de soins Zorgnet-Icuro, Margot Cloet, s'est insurgée contre ces recommandations. Pour elle, "le citron est déjà pressé" et "il y a de fortes chances que des mesures supplémentaires soient nécessaires, comme le transport de patients à l'étranger ou l'envoi d'équipes d'infirmières de l'étranger".

Elle demande un débat parlementaire sur le report de soins: "Allons-nous continuer de donner la priorité aux gens sur la base de leur maladie ou leur pathologie? Ou allons-nous donner la priorité aux patients qui ont les meilleures chances de s'en sortir, comme c'est le cas aux Pays-Bas?"