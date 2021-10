La situation épidémiologique reste stable à Bruxelles

Rester "prudents"

"Nous devons encore être prudents pendant quelques semaines", avertit Inge Neven. "L'an dernier, les infections et les hospitalisations ont soudainement commencé à augmenter début octobre. (...) De plus en plus de personnes viennent à la capitale et l'année académique de l'enseignement supérieur n'a débuté que la semaine dernière. Nous devons encore attendre et voir les effets" de cette situation, insiste-t-elle.