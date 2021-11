La SNCB supprime des trains en raison de cas de covid au sein de son personnel

La SNCB est forcée de supprimer des trains à cause des quarantaines et des infections au coronavirus au sein de son personnel. L'offre sera réduite à partir de ce lundi.

Attention si vous prenez le train cette semaine - et après! La SCNB l'avait annoncé samedi, la mesure prend place dès ce lundi: une dizaine de trains P de longue distance à destination et en provenance de Bruxelles seront supprimés. La cause? L'augmentation des cas de coronavirus et de quarantaines au sein du personnel de l'entreprise.