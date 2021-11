La Suède semble échapper à la quatrième vague

En dépit d’une politique sanitaire moins stricte que chez nous, la Suède connaît un nombre de cas de contamination au covid-19 parmi les plus bas d’Europe. Voici sa stratégie.

Alors que la Belgique et de nombreux pays européens font face à la quatrième vague, d’autres Etats semblent encore épargnés. C'est le cas de la Suède qui figure dans la catégorie "inquiétude modérée" selon l’agence européenne chargée des maladies. La Belgique se situe quant à elle dans la situation de préoccupation la plus élevée, dite "très inquiétante". Depuis le début de la crise sanitaire les Suédois se sont démarqués de leurs voisins européens par leur gestion plus permissive de la situation épidémique.

La stratégie suédoise

Si les chiffres suédois de la propagation du virus sont pour le moment plus bas qu’ailleurs, le taux de reproduction du virus est toujours supérieur à un, ce qui indique que l’épidémie progresse. Pour rappel, les autorités de santé et l’épidémiologiste en chef du pays Anders Tegnell, l'architecte controversé de la stratégie suédoise, avaient fait le pari risqué de ne pas instaurer de confinement strict ni de rendre le port du masque obligatoire. Ces décisions avaient valu au gouvernement de se retrouver sous le feu de critiques, notamment de la part de l’opposition qui est parvenue à mettre en place une commission d’enquête sur la gestion de la crise. Les résultats de cette enquête ne seront prononcés que l’année prochaine.

68,55% Des Suédois 68,55% des Suédois sont totalement vaccinés.

Ce qu’il y a de singulier dans la stratégie suédoise de lutte contre le virus, c’est qu’elle s’appuie sur la confiance accordée à la population à suivre les recommandations d’hygiène du gouvernement plutôt que sur des mesures coercitives visant à les faire respecter. Cette approche n’empêche pas le progrès de la campagne de vaccination puisque la Suède atteint un taux de 68,55% de la population totalement vaccinée (au moins deux doses) avec les produits des laboratoires Pfizer et Moderna.

C’est un pourcentage de la population plus faible qu’en Belgique ou en France, mais selon le professeur Kim Sneppen de l’université de Copenhague cela pourrait avoir eu un effet positif: "Par habitants, la Suède a connu environ trois fois plus de personnes infectées que le Danemark, ce qui rend les effets associés à l’immunité collective plus fort. On pourrait supposer que la population suédoise a développé une sorte d'immunité collective parmi les anti-vax (…) ils peuvent être quelque peu immunisés aujourd'hui, même s'ils ne sont pas vaccinés". Cette piste de l’immunité collective est une possible explication au faible taux de contamination observé pour le moment en Suède, mais il est encore trop tôt pour l’affirmer.

"La Suède a tendance à connaître une recrudescence du nombre de cas plus tard que les autres pays européens." Anders Tegnell Épidémiologiste en chef suédois

D’autres éléments de réponses, moins spéculatifs, sont mis en avant par les autorités. Anders Tegnell, épidémiologiste en chef du pays a déclaré vendredi dernier lors d’une interview pour le Financial Times que: "la Suède avait tendance à connaître une recrudescence du nombre de cas plus tard que les autres pays européens" et qu’il "croyait fermement que la récente augmentation allait se poursuivre dans les mois à venir".

Pas de test pour les vaccinés

Depuis le premier novembre, les enfants suédois de moins de six ans, les personnes complètement vaccinées et les personnes ayant été testées positives au Covid-19 lors des six derniers mois sont invités à rester chez elles si elles présentent des symptômes d’infection respiratoire. Cette dernière catégorie de citoyens n’est cependant pas tenue de se faire tester. Seules les personnes non vaccinées, avec une condition médicale particulière ou qui reviennent de voyage avec des symptômes inquiétants sont invitées à faire un test. Cette décision de ne pas tester les personnes vaccinées pourrait, elle aussi, être une partie de réponse expliquant la faible augmentation du nombre de cas suédois par rapport au reste de l’Europe.

