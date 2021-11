La troisième dose de vaccin généralisée à tous les adultes en France

Une disposition qui va de pair avec un renforcement du pass sanitaire . Pour accéder aux lieux et événements exigeant le fameux document, toutes les personnes âgées de plus de 18 ans devront en effet démontrer avoir reçu une dose de rappel au maximum sept mois après la précédente , et ce, à compter du 15 janvier 2022 . Sans quoi, le pass sanitaire expirera, tout simplement.

La vaccination des 5-11 ans envisagée

Ce rappel était jusqu'à présent ouvert aux plus de 65 ans, aux personnes à risque de forme grave et aux soignants, et était administré six mois après la dernière injection et non cinq. Quant aux plus jeunes, la France étudie la possibilité de vacciner les enfants de 5 à 11 ans contre le Covid-19. "Mais pas avant 2022", a précisé Olivier Véran.