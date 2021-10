La troisième dose du vaccin Pfizer/BioNTech efficace à 95,6%, selon une étude

L'essai clinique de phase 3, réalisé sur "10.000 personnes de plus de 16 ans" , montre "une efficacité relative de 95,6%" et "un profil de sûreté favorable", selon un communiqué.

Approuvé par l'EMA

Début octobre, l'Agence européenne des médicaments (EMA) a approuvé la possibilité d'une dose de rappel du vaccin Comirnaty, le vaccin anti-covid de BioNTech et Pfizer, après au moins six mois de vaccination complète (deux doses) et pour les personnes de 18 ans et plus.