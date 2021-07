La Wallonie et la Flandre devraient repasser en zone orange

Vu l'augmentation du nombre de cas de Covid-19 détectés ces derniers jours, la Wallonie et la Flandre devraient quitter rapidement la zone verte de la carte européenne.

"La Flandre et la Wallonie repasseront probablement en zone orange si l'évolution se confirme... et rien ne permet de penser qu’elle ne se confirmera pas." Yves Van Laethem, le porte-parole de la lutte interfédérale contre le Covid-19, a fait le point ce mercredi en conférence de presse sur l'évolution de l'épidémie dans notre pays et ses conséquences.