Labos et grands argentiers s'engagent à accélérer la vaccination des pays pauvres

Les laboratoires Pfizer/BioNTech, Moderna et Johnson & Johnson ont promis de fournir 3,5 milliards de doses aux pays les plus pauvres.

Les principaux producteurs de vaccins contre le coronavirus, les pays du G20 et le FMI se sont engagés à accélérer la vaccination des pays pauvres, qui prend beaucoup de retard.

L'objectif est de mettre fin à la pandémie et relancer l'économie mondiale. Un tiers des habitants des pays les plus riches ont déjà eu au moins une première dose du vaccin contre le coronavirus. En revanche, ils sont seulement 0,3% dans les pays pauvres, selon Covax, le mécanisme mondial de fourniture de vaccins aux pays pauvres.

Et d'ici à la fin mai, 140 millions de doses manqueront à Covax (et encore 50 millions en juin) par rapport aux volumes initialement prévus pour vacciner 20% de la population des pays les plus pauvres.

3,5 milliards de doses

Invités lors d'un sommet sur la santé co-organisé par la présidence italienne du G20 et la Commission européenne, les laboratoires Pfizer/BioNTech, Moderna et Johnson & Johnson ont promis de fournir 3,5 milliards de doses aux pays les plus pauvres en 2021 et 2022.

"Tout le monde, partout, doit avoir accès aux vaccins." Ursula von der Leyen Présidente de la Commission européenne

Ils devraient fournir 1,3 milliard de doses cette année, le reste en 2022. Les sérums seront accessibles à prix coûtant pour les pays à faible revenu et à prix réduit pour les pays à revenu intermédiaire.

L'UE a, de son côté, annoncé qu'elle apporterait 100 millions de doses cette année, l'Italie 300 millions d'euros et la France 30 millions de doses via Covax.

"Tout le monde, partout" doit avoir accès aux vaccins, a souligné la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, tandis que le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a fustigé "le nationalisme vaccinal".

L'accès des pays les plus vulnérables aux vaccins, la solidarité internationale et la prévention des futures pandémies sont au cœur de cette réunion des chefs d'État et de gouvernement du G20, auxquels sont associés la Commission européenne, des États d'Afrique et d'Asie ainsi que 12 organisations internationales et fondations privées.

50 milliards de dollars pour vacciner

Afin de mettre un terme à la pandémie et à ses conséquences économiques et sociales dévastatrices, le Fonds monétaire international (FMI) a parallèlement présenté à Washington un plan dont le financement est estimé à 50 milliards de dollars. Son objectif est de vacciner au moins 40% de la population mondiale d'ici à la fin de l'année.

"C'est faible par rapport aux avantages potentiels d'une fin plus rapide de la pandémie, estimés à environ 9.000 milliards de dollars." Économistes du Fonds monétaire international

Si la somme paraît significative, elle est très modeste au regard des plans de relance massifs mis en place par les pays riches. Les États-Unis ont, de leur côté, dévoilés un plan de 1.900 milliards de dollars.

C'est aussi "faible par rapport aux avantages potentiels d'une fin plus rapide de la pandémie, estimés à environ 9.000 milliards de dollars" pour l'économie mondiale d'ici à 2025, soulignent les économistes du Fonds monétaire international.

Pas de consensus sur les brevets

La déclaration finale du sommet de Rome, dite "Déclaration de Rome", devrait affirmer l'engagement des pays les plus riches à favoriser la production de vaccins en Afrique grâce au transfert de technologie. "Nous devons vacciner le monde, et vite", a prévenu le Premier ministre italien Mario Draghi.

Le texte ne devrait cependant pas soutenir l'idée d'une suspension provisoire des brevets des laboratoires pharmaceutiques pour les vaccins, mais plaider en faveur du "partage volontaire des licences" et de la levée des obstacles aux exportations.

Des pays comme l'Inde et l'Afrique du Sud, particulièrement touchés par la pandémie, demandent la suspension temporaire des brevets et ont récemment reçu un soutien inattendu de Washington.