Le baromètre de gestion de crise contiendra trois niveaux

Le baromètre qui permet d'adapter les mesures à la situation sanitaire renaît de ses cendres. Le commissariat Corona a élaboré une classification des risques et le GEMS se penche sur les mesures.

Beaucoup d'encre a déjà coulé pour rédiger un baromètre de gestion de crise sanitaire, sans résultat. Premier essai, en septembre 2020, en fin d'ère Wilmès. On allait employer des codes couleur et se baser sur le nombre d'hospitalisations et de lits occupés en soins intensifs. Plusieurs fois retardée et recalée, la copie fut jugée trop compliquée par Frank Vandenbroucke (Vooruit), le ministre de la Santé qui a succédé à Maggie De Block. Direction oubliettes.

Depuis quelques semaines, l'idée refait surface, à la faveur du ras-le-bol suscité par le va-et-vient des mesures. Plusieurs secteurs réclament une objectivation des décisions du Comité de concertation. On a aussi entendu le Voka (patronat flamand) réclamer un outil de prévisibilité.

Côté politique, le ministre Vandenbroucke s'est dit partisan d'un baromètre simplifié et le Premier ministre Alexander de Croo a déjà expliqué que celui-ci devrait faire partie d'une stratégie à long terme nécessaire dans la gestion de cette crise. Paul Magnette, le président du PS, les suit: "Avec un bon baromètre, il n'y aurait à la limite plus besoin de faire de Codeco", dit-il.

Enfin une stratégie à long terme?

Mandat a été donné au commissariat Corona pour réfléchir à une stratégie à long terme, englobant ce baromètre, mais aussi d'autres éléments. Le gouvernement veut que ce travail porte sur l'allègement de la charge administrative des soignants en hôpitaux, sur la disponibilité des vaccins et sur l'ouverture des centres de testing et de vaccination. Il souhaite aussi disposer d'une "boîte à outils anticovid, avec notamment une véritable stratégie ventilation.

Mercredi passé, lors du dernier Codeco, le vice-premier ministre Van Peteghem (CD&V) avait proposé d'organiser une prochaine séance dédiée à une gestion de la crise à plus long terme. L'idée a séduit.

60% Le variant Omicron représente déjà plus de 60% des contaminations en Belgique.

Mais quand organiser cela? Tout dépendra de l'urgence à traiter, et l'incertitude règne actuellement. Le variant Omicron représente déjà plus de 60% des contaminations en Belgique. Vu qu'il est plus contagieux que le variant Delta, son impact sur le système de soins semble inéluctable, mais l'étendue de cet effet reste inconnue. Ce mardi, contaminations, hospitalisations et décès s'affichaient toujours en baisse, mais le Rt, taux de reproduction du virus, remonte depuis quelques jours...

En préparation

Le commissariat Corona a déjà élaboré sa note autour d'un nouveau projet de baromètre.

3 Le baromètre contiendrait un niveau de base et trois niveaux de risques, liés à des mesures allant crescendo

Sur quoi se base-t-il? Sur un système d'évaluation et de classification des risques. Les niveaux de risque sont distingués par un chiffre et une couleur (jaune, orange, rouge). Il y a un niveau de base n'impliquant que les mesures préventives bien connues (hygiène des mains, testing...) et trois niveaux de risques, en fonction de la charge du système de soins de santé (généralistes et hôpitaux) ainsi que des indicateurs épidémiologiques (contaminations, taux de reproduction et de positivité).

Le changement de niveau, avec la modification des règles liées, impliquerait un temps de latence afin d'éviter des changements nombreux et rapprochés.

Quelle mesure pour quel niveau?

Concernant les mesures, les experts du GEMS (le groupe qui conseille le gouvernement dans cette crise) doivent évaluer un ensemble de règles déjà bien connues (télétravail, port du masque dans certaines circonstances, restrictions dans l'horeca, etc.) et leur gradation.