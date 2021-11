Le Codeco avancé à mercredi. Voici les mesures qui se préparent...

Les experts conseillant le gouvernement préconisent une obligation de télétravail, la fermeture, pour un mois, des boîtes de nuit et l'arrêt d'activités comme les sports de contact.

Un durcissement des mesures pour lutter contre le Covid-19 se profile alors que les chiffres de l'épidémie ne cessent de grimper. Plus de 10.000 contaminations au covid sont détectées chaque jour. La moyenne des hospitalisations quotidiennes se situe à 207. Le taux de positivité est très élevé (12,7%) et surtout chez les 0-9 ans (19,6%). Et ce dimanche, le cap des 500 lits de soins intensifs occupés par des patients covid a été franchi.