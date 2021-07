Le Codeco de ce lundi devrait libérer les événements...

Un Comité de concertation a lieu ce lundi, à partir de 14h . Cela devait être le dernier, celui qui réglait les derniers assouplissements pour la sortie de la crise Covid. Mais la situation sanitaire est beaucoup moins limpide qu'il y a quelques semaines. Le variant Delta s'est imposé et les contaminations sont reparties à la hausse .

Qu'est-ce qui est sur la table du Codeco?

Le calendrier du déconfinement prévoit que des événements de grande ampleur pourraient avoir lieu dès le 30 juillet . Représentations culturelles, spectacles ou compétitions sportives pourraient réunir jusqu’à 3.000 personnes en intérieur, avec port du masque et respect des distances de sécurité.

En août, les fêtes et réceptions pourraient accueillir jusqu’à 250 personnes à l’intérieur.

À l’extérieur, jusqu’à 5.000 personnes seraient autorisées. Et dès le 13 août , les événements de masse tels que les festivals ou les 24 heures de Spa-Francorchamps pourront avoir lieu, avec exigence de présentation d'un covid safe ticket .

Les foires commerciales seraient autorisées. Les fêtes et réceptions pourraient accueillir jusqu’à 250 personnes à l’intérieur.

Pour les activités et camps de jeunes et vie associative, jusqu’à 200 participants seraient admis aux camps de jeunesse et activités, avec une incitation au testing. Les nuitées seraient autorisées.