Le Conseil Supérieur de la Santé recommande un boost pour les vaccinés au Johnson & Johnson

Pourquoi? Le vaccin Johnson & Johnson contre le coronavirus, développé en Belgique par Janssen, est le seul disponible chez nous qui ne s'administre qu'en une seule dose. Mais une étude publiée dans la revue Science indique que cette injection ne protège plus qu'à 13,1% six mois plus tard. Elle montre aussi que le vaccin de Moderna garde une efficacité de 70% après six mois.