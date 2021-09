Le covid safe ticket devient rouge après la 3e dose

Ce qui n'était qu'anecdotique jusqu'ici risque de surprendre progressivement plus de personnes . En effet, l'usage du CST est appelé à s'étendre au-delà des grands événements. À partir de ce vendredi 1 er octobre, il sera demandé en boîte de nuit , c'est l'une des conditions à la réouverture de celle-ci.

Dès le 15 octobre, il sera aussi obligatoire sur le territoire de Bruxelles-Capitale pour aller au restaurant, au cinéma ou à la salle de sport. Et courant octobre, la Wallonie étendra aussi l'usage du CST à ce type de sorties .

Davantage de personnes concernées

En outre, davantage de personnes sont appelées à recevoir une troisième dose. D'abord seuls les immunodéprimés avaient droit à ce "booster d'immunité". Les résidents de maisons de repos et soins ont été appelés ensuite, puis toutes les personnes de 85 ans et plus. Désormais, les 65+ sont aussi éligibles.