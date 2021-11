Le covid safe ticket en Wallonie, pas si simple......

Avez-vous besoin d'un pass sanitaire pour la fête d'entreprise? Et pour assister à la messe? Voici ce qu'il faut savoir pour être en règle de covid safe ticket en Wallonie dès ce 1er novembre.

Deux semaines après Bruxelles, le pass sanitaire, appelé covid safe ticket (CST) chez nous, est rendu obligatoire en Wallonie pour une série d'activités. Voici les règles à suivre. Elles ne sont pas si évidentes à intégrer tant les cas de figure sont nombreux...

Où le CST est-il obligatoire?

• Dans l'horeca

Le CST est désormais demandé pour aller au restaurant ou au café, mais uniquement en salle. Les autres règles (distanciation, nombre de personnes par table) ne sont alors plus d’application pour ce secteur. Il n'est pas exigé en terrasse. Les clients attablés dehors peuvent entrer en salle sans CST pour commander, payer, utiliser les sanitaires ou rejoindre un espace extérieur, mais en portant le masque.

Les restaurants d'entreprises, sociaux, universitaires et les cantines scolaires ne sont pas concernés par le CST, ni les tables situées dans des halls de gare ou centres commerciaux.

Les services de repas à emporter ne sont pas concernés par le CST.

Le CST est exigé dans le domaine du sport pour le public, les sportifs et les encadrants.

Le pass sanitaire n'est pas demandé pour aller à l'hôtel ou en auberge de jeunesse, sauf dans la salle de restaurant de l'établissement, ainsi que dans l'éventuel espace de congrès ou la salle de fitness.

Gîtes et chambres d'hôte ne doivent pas demander de CST à leurs clients.

• Pour le sport

Le CST est exigé dans les clubs de sport, les salles de fitness et les piscines pour le public, les sportifs et les encadrants, même dans les salles privées (par exemple, une salle de danse). Il est requis à partir de la première personne en intérieur, et à partir de 200 personnes en extérieur. Les groupes scolaires ne sont pas concernés.

• Pour la culture, les événements, etc.

Dans les théâtres, musées, cinémas, salles de fête et tous les lieux culturels, festifs et récréatifs, le CST est demandé à partir de 50 personnes en intérieur et 200 en extérieur. Les bibliothèques ne sont pas concernées, sauf si elles organisent un événement.

Il faut aussi présenter son pass sanitaire dans les foires commerciales et congrès, si elles rassemblent plus de 50 personnes en intérieur et 200 en extérieur.

Les discothèques sont soumises au CST depuis leur réouverture, le 1er octobre.

Enfin, le CST est obligatoire dans tout événement de masse, à partir de 50 personnes en intérieur ou 200 à l'extérieur.

• Dans le secteur des soins de santé

Le CST est obligatoire pour les visiteurs (mais pas pour les patients ou une consultation) dans tous les établissements de soins résidentiels pour personnes vulnérables, comme les hôpitaux et maisons de repos pour personnes âgées, les centres de soins de jour, les établissements pour personnes handicapées ou les centres psychiatriques.

Des exceptions peuvent être accordées pour une visite à un patient en fin de vie. Les professionnels de santé externes (kinés, pédicures, etc.) et les livreurs qui n'entrent pas en contact avec les résidents ne sont pas soumis au CST, mais les coiffeurs le sont.

Quid des manifestations, des fêtes scolaires et des marchés de Noël?

Les manifestations ne sont pas concernées.

Les marchés, marchés de Noël, brocantes et fêtes foraines se déroulant à l'extérieur non plus, mais le port du masque y est obligatoire.

Les activités scolaires et extrascolaires ne requièrent pas de CST.

Les activités scolaires et extrascolaires ne requièrent pas de CST. Mais les fêtes scolaires sont considérées comme des événements de masse et le pass sanitaire y est exigé selon les seuils de participation (50 en intérieur, 200 en extérieur). De même pour les mouvements de jeunesse, qui ne sont pas concernés par le CST dans leurs activités régulières, mais bien en cas d'organisation d'événement.

Les activités estudiantines (bleusailles, baptêmes d'étudiants) requièrent le CST.

Et pour les fêtes d'entreprise?

Si l'événement se déroule dans les parties d’entreprises réservées aux employés ou en dehors de l’entreprise dans un lieu privatisé, non accessible au public, le CST n’est pas d’application... sauf si une personne extérieure, tel qu'un traiteur, est présente, et qu'il y a 50 personnes ou plus en intérieur ou 200 personnes en extérieur. Le CST doit être contrôlé par une personne autre que l'employeur.

Si l'événement se déroule dans un des secteurs concernés par le CST (restaurant, salle de congrès, etc.), le CST est exigé.

Et dans les autres lieux?

Les casinos, centre de jeux, centres de bien-être et les lieux de culte ne doivent pas exiger de CST, sauf s'ils organisent un événement.

L'organisateur d'un événement ou l'exploitant d'un établissement qui n'est pas concerné par l'obligation du CST ne peut pas exiger celui-ci.

Puis-je organiser une fête privée de plus de 50 personnes en intérieur sans CST?

Si une fête privée est organisée dans un endroit non accessible au public, comme une maison ou un jardin, c'est facile: le CST n’est pas d’application, même s'il y a un traiteur et plus de 50 personnes.

Si la fête se déroule dans un lieu accessible au public, qu'il y a plus de 50 personnes en intérieur ou 200 en extérieur et que des prestations (DJ, traiteur sur place...) sont réalisées par un tiers, le CST doit être demandé aux invités.

Comment calculer le nombre de participants?

L'organisateur doit consulter la liste des invités ou des personnes présentes. À défaut, c'est la capacité du lieu qui fait office de référence. Les organisateurs et collaborateurs ne sont pas compris dans le calcul.

16 ans Le CST est requis à partir de 16 ans, sauf dans les établissements de soins et les événements de masse, où l'âge est abaissé à 12 ans.

Pour qui et à partir de quel âge?

Le CST est exigé des participants et visiteurs à partir de 16 ans, mais il y a quelques exceptions. Dans les événements de masse et les établissements de soins résidentiels pour personnes vulnérables (hôpitaux, maisons de repos, etc.), il sera demandé à partir de 12 ans.

Les organisateurs d’événements et personnes qui ont une relation de travail avec l’organisateur ne sont pas soumis à l'exigence du CST.

Pour rappel, les participants à un événement dans le cadre scolaire ne sont pas soumis au CST.

Quid du masque?

Le port du masque n'est plus exigé là où le CST est exigé, sauf dans les établissements de soins résidentiels pour personnes vulnérables (home pour personnes âgées, hôpital, etc.), où il est requis pour les visiteurs à partir de 12 ans.

Les personnes qui ne sont pas soumises au CST dans les secteurs et événements concernés, comme les serveurs dans l'horeca, doivent porter le masque.

500 euros Le visiteur qui accède frauduleusement à un événement alors qu'il n'est pas en possession d'un CST risque de 50 à 500 euros d'amende.

Quels contrôles?

L'organisateur ou le gérant, ainsi que les personnes à qui il délègue ce rôle, doivent demander le CST à l'entrée du lieu et le contrôler avec l'app Covidscan. Ils peuvent aussi vérifier la carte d'identité. L'accès doit être refusé aux personnes qui ne sont pas en ordre de CST.

Quelle tolérance? Quelles sanctions?

Aucune période de tolérance n'est prévue. Le visiteur qui accède à un événement alors qu'il n'est pas en possession d'un CST risque de 50 à 500 euros d'amende. En cas de fraude du client, la responsabilité de l'organisateur n'est pas engagée.

L'organisateur qui ne respecte pas les règles du CST s'expose à une amende de 50 à 2.500 euros. Le bourgmestre peut imposer la fermeture de l'établissement (pour 3 mois maximum) ou signifier l'arrêt immédiat de l'événement.

Qui peut avoir un CST et comment l'obtenir?

Pour avoir droit à un CST, il faut être dans une de ces situations:

• faire état d'un schéma de vaccination complet;

• avoir un certificat de test PCR négatif effectué dans les 48 heures;

• avoir un certificat de test antigénique (test rapide) effectué dans les 24 heures;

• disposer d'un certificat de rétablissement Covid datant de 180 jours au maximum.

Le CST est disponible en ligne, sur l'application CovidSafeBe, sur www.masante.be et sur le Réseau Santé wallon. Il peut aussi être demandé par téléphone au 0800/45.019 et être envoyé en version papier par la poste.

Chaque Wallon de 65 ans et plus, qui est vacciné ou a un certificat de rétablissement covid de moins de 180 jours, recevra son CST par la poste dans le courant du mois de novembre.

Jusqu'à quand?