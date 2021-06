Le délai entre deux doses d'AstraZeneca ramené à huit semaines pour tous

La volonté d'offrir ces huit semaines à tous et toutes était là, mais il n'était pas certain que les doses soient au rendez-vous. Doute levé cette semaine, puisque la task force vaccination annonce ce mercredi l'arrivage de 700.000 doses d'AstraZeneca . De quoi offrir aux quelque 800.000 personnes concernées la possibilité de ramener le délai entre leurs deux doses de trois à deux mois. Et de leur offrir une protection accrue face au variant Delta , qui a fait baisser l'efficacité vaccinale après une seule dose .

Comment faire?

Comment avancer ce second rendez-vous de quatre semaines maximum? En Flandre, c'est possible à partir de ce jeudi. La modification peut être effectuée en utilisant l'e-mail de confirmation du second rendez-vous. À Bruxelles, il est possible d'appeler dès à présent le call center, au 02/214.19.19. En Wallonie enfin, cela passera également par la confirmation électronique du fameux rendez-vous, mais il faudra attendre vendredi pour procéder au changement.