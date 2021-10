Le Fédéral reprend la main sur la gestion de crise

Ce n'est pas le retour au confinement, loin de là. Mais la parenthèse estivale est terminée et la gestion de crise repasse à l'heure d'hiver. Le Comité de concertation (Codeco) a donné ce mardi un nouveau signal que la page de l'épidémie de Covid-19 n'était pas encore tournée . Depuis la mi-octobre, les indicateurs qui guident la gestion de la pandémie ont montré des signes de détérioration. Selon le dernier bilan de Sciensano, la tendance à la hausse est forte, dans tout le pays, pour les contaminations (+75%), mais aussi des admissions à l'hôpital (+56% en moyenne). À ce stade, elle l'est moins pour les soins intensifs (+14%).

Certes, cette reprise de la circulation du virus était attendue, avec l'arrivée des jours plus froids qui nous poussent à l'intérieur, combinée à une forte reprise des contacts sociaux depuis la rentrée. Mais elle est plus intense que prévu. Les vaccins nous protègent plutôt bien, mais le variant Delta est très contagieux. Ne rien faire signifierait potentiellement perdre le contrôle, a estimé le Codeco, qui a donc annoncé le renforcement d'une série de mesures.

D'une part, le Fédéral a déclaré la "situation d'urgence épidémique" pour une durée de trois mois, ouvrant la voie à une utilisation de la loi pandémie . Cela signifie qu'il gardera la main sur la gestion de la crise dans les prochaines semaines, là où le Codeco de mi-septembre avait laissé le champ à une décentralisation permettant à la Flandre d'assouplir fortement les mesures de prévention. On en revient donc à un socle fédéral plus contraignant.

La deuxième annonce concerne le Covid Safe Ticket (CST). Il sera désormais imposé aux quatre coins du pays pour les événements de plus de 200 personnes à l'intérieur et 400 personnes à l'extérieur. Cela ne change donc rien en Wallonie et à Bruxelles, qui ont déjà décidé de jauges plus strictes. Cette mesure, comme celle concernant le masque d'ailleurs, concerne avant tout la Flandre, où la N-VA, à la barre au gouvernement flamand, a plié, elle qui avait fait savoir qu'elle s'opposait à une généralisation du CST.