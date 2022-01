Le Gems recommande le télétravail à 100%...

Le Codeco de ce jeudi devrait principalement ajuster certaines mesures déjà existantes. Prudence et communication, demandent les experts du Gems au monde politique.

Ce jeudi, à 9h30, un nouveau Comité de concertation réunira les principaux ministres du Fédéral et les représentants des entités fédérées pour analyser la situation sanitaire et l'effet d'Omicron sur les contaminations et hospitalisations, ainsi que l'avancement de l'administration d'une dose booster de vaccin anticovid. Une éventuelle adaptation des mesures sera décidée à l'aune de ces paramètres, avec l'idée de contenir la charge reposant sur les soins de santé de première et deuxième ligne.

Le rapport du Gems, le groupe d'experts qui conseille le monde politique dans cette épidémie, servira comme toujours de guide. Que conseillent ces experts? Prudence et communication avant tout.

Vers un renforcement des mesures?

Les 19 experts incitent à la plus grande prudence, notant qu'il est "crucial de continuer à adhérer aux mesures" pour limiter la propagation du virus responsable du Covid-19. Ils ne préconisent pas un confinement total, mais un renforcement des mesures existantes et l'instauration de certaines de celles qu'ils avaient suggérées en vue du Codeco précédent, mais qui n'avaient pas été retenues.

Le Gems recommande le port du masque FFP2 pour les personnes vulnérables, celles qui sortent de quarantaine ainsi que dans les transports en commun.

Ils insistent sur la communication: la population devrait recevoir plus d'explications concernant la très forte contagiosité d'Omicron et sur la manière de s'en protéger, notamment dans le cadre de la vie privée. Ils réclament également un accent sur la diffusion de messages plus positifs. Ce Codeco-ci devra éviter de crisper une population lassée par le va-et-vient de mesures...

Les mesures au travail

Le Gems conseille d'instaurer temporairement le télétravail à 100%. Là où celui-ci n'est pas possible, le groupe d'experts demande d'organiser le fonctionnement de l'entreprise en groupes de travailleurs fixes. Le but est d'empêcher une déstabilisation de l'économie due à de nombreuses absences.

Le Gems propose à nouveau de réduire la capacité des transports en commun de moitié et d'y améliorer la ventilation.

"Sans les plus grandes précautions (dans les écoles, NDLR), le redémarrage est susceptible d'alimenter la cinquième vague." Le Gems

Règles strictes à l'école

La réouverture des écoles lundi prochain est la priorité pour le monde politique, et le Codeco doit réfléchir aux modalités. "Sans les plus grandes précautions, le redémarrage est susceptible d'alimenter la 5e vague", indiquent les experts du Gems, qui demandent donc des mesures "très strictes": masques, ventilation, tests et autotests, groupes limités... Ils insistent aussi sur la vaccination des enfants et des adolescents. Sur décision de la CIM Santé, la mise en quarantaine d'une classe de primaire ne se ferait plus qu'à partir de quatre contaminations, plutôt que deux.

La culture et ses modalités feront à nouveau beaucoup parler d'elles au Codeco. Mardi, le ministre de la Santé Frank Vandenbroucke avait présenté au secteur un projet de baromètre destiné à encadrer les activités avec public. Celui-ci n'est pas encore abouti. Le Gems plaide pour le respect de la distanciation (entre les ménages) dans les salles, le port du masque, la ventilation. Il demande aussi des mesures restreignant la fréquentation dans les lieux extérieurs bondés.

Entre toutes ces propositions, ce sera donc au Codeco de trancher, les yeux rivés sur des statistiques montrant que les contaminations explosent (+79% en une semaine) et que les hospitalisations sont en train d'augmenter (+20%)...