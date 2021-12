Le gouvernement a bien été escroqué lors de l'achat de millions de masques Avrox

Plainte de plusieurs entreprises

Pour rappel, fin avril 2020, en pleine crise sanitaire, le gouvernement Wilmès avait promis un masque en tissu pour chaque Belge. Le ministère de la Défense avait alors lancé un appel d'offres et avait finalement choisi deux entreprises: la luxembourgeoise Avrox et la gantoise Tweed&Cotton. La première s'était vue attribuer une livraison de 15 millions de masques , tandis que la seconde en fournirait 3 millions. La plupart des masques ont maintenant été distribués par les pharmacies.

Société offshore

Het Laatste Nieuws a découvert qu'il s'agissait de la société offshore Bright Periods Consulting, basée à l'île Maurice et créée en septembre 2015. Selon Het Laatste Nieuws et Le Soir, son directeur, un Brésilien dénommé Flavio D., est proche, depuis au moins six ans, d'un des actionnaires d'Avrox, dirigé par un héritier jordanien, un ex-patron de restaurant cannois et un ancien agent de foot.