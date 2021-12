Le masque "made in Wallonia" ou la relocalisation incomplète

La relocalisation de la production de masques sur le sol wallon, présentée un temps comme un pari économique réussi, s'essouffle. Et de manière générale, la Wallonie achète aujourd'hui ses masques en Chine.

Vous voyez le logo au quotidien. Sur votre masque chirurgical ou celui des personnes que vous croisez en rue. L'entreprise Deltrian Protective Equipments, basée à Fleurus, a produit, au plus fort de la crise sanitaire, près d'un million et demi de masques par semaine.

Aujourd'hui, cette production oscille entre 650 et 850.000 masques, deux tiers à peine de la pleine capacité. L'outil est donc loin de tourner à plein régime. La production de masques chirurgicaux "made in Wallonia" a pourtant été lancée mi-2020 en grande pompe.

L’enjeu était jugé "stratégique" par le monde politique: bien au-delà de l’urgence sanitaire, il était question de la relocalisation de capacités industrielles en Région wallonne. "L’illustration de ce qui est possible en Wallonie", soulignait le ministre-président, Elio Di Rupo. "Ramener chez nous davantage de possibilités de produits finis, c'est aussi y ramener de l'emploi", renchérissait Willy Borsus, ministre wallon de l’Économie. Et aujourd’hui?

Concurrence et "conjoncture Covid"

Deltrian attend de nouvelles commandes. Le rythme de production est, certes, influencé par la pandémie et la concurrence. Le prix des fournitures asiatiques a baissé ces derniers mois, couplé à un excès d'offre, et "nous ne pouvons pas concurrencer un bête masque qui vient de Chine", assène Jean Kalyvas, directeur marketing et communication chez Deltrian, qui dégaine ses chiffres: 19 euros pour une boite de 50 masques Deltrian, contre de 4 à 10 euros environ pour lesdits "bêtes masques" disponibles dans la grande distribution.

"Nous perdons parfois des marchés pour une différence de prix d'un centime d'euro par masque." Jean Kalyvas Directeur communication - Deltrian Protective Equipment

Ensuite, la "conjoncture Covid" fluctue au gré des pics pandémiques et des décisions gouvernementales. Des marchés entiers peuvent se refermer du jour au lendemain – à l'instar des Pays-Bas, qui ont mis un terme à toute obligation de port du masque en septembre dernier.

Sur son propre terrain, le masque wallon perd le match

Mais ce n'est pas tout. Deltrian déplore certaines aberrations. L'entreprise vend des masques sur lesquels s'applique un taux de TVA réduit de 6%. Fort bien, me direz-vous. Sauf que les masques buccaux importés en Belgique, notamment depuis la Chine, sont eux... exemptés totalement, à la fois de TVA et de droits à l'importation. Sur son propre terrain, le masque wallon perd donc le match.

La Wallonie achète ses masques en Chine

Sur son propre terrain toujours, le masque wallon doit se battre pour remporter des marchés publics. Et il perd. La Wallonie achète aujourd'hui ses masques en Chine."De manière générale, nous n'avons plus de commandes d'acteurs publics", explique Timothée de Greift, CEO de Deltrian International. "Les grands clients publics qui s'étaient engagés sur de grands volumes l'année dernière ne commandent plus chez nous. Zéro."

"Si l'on veut que la relocalisation ait du sens, avec de la qualité et de la rentabilité économique – il va falloir modifier certaines procédures." Jean Kalyvas Directeur communication - Deltrian Protective Equipment

Bien consciente que la concurrence est inutile sur le critère du prix le plus bas, l'entreprise fleurusienne, détenue à 49% par la Région wallonne via la SRIW et la Sogepa, a pourtant investi et innové. Elle produit notamment (comme certains de ses concurrents européens) des masques "virucides" traités à l'acide citrique, qui se targuent de neutraliser 99% des virus existants.

Tant que le moins-disant règne en maître

Mais ni la diversification (par l'innovation), ni le travail sur le prix de revient (par une automatisation de certains processus) ne peuvent faire de miracle économique. "Si l'on veut que la relocalisation ait du sens, avec de la qualité et de la rentabilité économique – il va falloir modifier certaines procédures", glisse-t-on chez Deltrian.

Force est de reconnaître que la loi du moins-disant règne encore et toujours sur les marchés publics. La place accordée au critère "prix" dans la pondération est écrasante, au détriment d'autres critères comme l'innovation ou l'empreinte environnementale.