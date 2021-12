Le monde culturel protestera dimanche au Mont des Arts contre la décision du Codeco

L'action de protestation est prévue ce dimanche, à 14h00, au Mont des Arts (dans un premier temps, c'était la place de la Monnaie qui avait été envisagée), dans le centre de la capitale, annoncent, ce vendredi, le comédien flamand Stany Crets et divers acteurs de la culture et de l'événementiel rassemblés dans un communiqué commun sous le hashtag "#greenlightforculture". Son but? Manifester contre la décision du dernier Codeco de fermer les salles de spectacle.