Le pass sanitaire approuvé en France: ça change quoi?...

Mais une extension était prévue début août et le texte devait passer par l'Assemblée nationale. Celle-ci l'a approuvé avec 156 voix pour, 60 contre, 14 abstentions. Il étend la mesure à un grand nombre de lieux dont les restaurants et les transports, et une obligation vaccinale pour les soignants, ce qui faisait débat. Il n'y aura finalement pas de licenciement pour les personnes qui ne respecteraient pas l'obligation vaccinale du fait de leur profession mais une suspension du salaire. Le projet de loi doit encore passer le filtre du Conseil constitutionnel saisi par le Premier ministre Jean Castex et la gauche.