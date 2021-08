Le pass sanitaire étendu à l'horeca dès lundi en France...

Le pass sanitaire est obligatoire en France pour toute une série de lieux. Vous comptez visiter la Tour Eiffel? Le Puy du Fou? Préparez-vous à vous montrer "covid safe"... Et dès lundi, aussi dans les restaurants et cafés, même en terrasse.

Le pass sanitaire a été adopté définitivement par le Parlement français. Et le Conseil constitutionnel l'a validé ce jeudi, y compris pour les cafés-restaurants, mesure la plus controversée de cette loi visant à contrer l'épidémie de Covid-19

Le texte approuvé fin juillet par l'Assemblée nationale étendait la mesure à un grand nombre de lieux dont les restaurants et les transports, et pose l'obligation vaccinale pour les soignants, ce qui faisait aussi débat. Mais la Cour constitutionnelle a établi que ce pass sanitaire résultait d'une "conciliation équilibrée" entre libertés publiques et protection de la santé.