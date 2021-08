Le pass sanitaire obligatoire dès ce lundi en France: mode d'emploi...

Plusieurs pharmacies françaises effectuent des tests pour des personnes non vaccinées qui n'ont pas été contaminées par le Covid-19.

Le pass sanitaire est désormais obligatoire en France, que ce soit dans les restaurants, les cafés et les terrasses. Il l'était déjà dans de nombreux sites touristiques.

Depuis ce mercredi 21 juillet, le pass sanitaire était déjà exigé en France pour participer à toute une série d'activités. Les touristes sont soumis, eux aussi, à l'obligation de présenter ce précieux sésame.

7 jours Le pass sanitaire est valable si vous avez reçu la seconde injection de vaccin Pfizer, Moderna ou AstraZeneca il y a une semaine au minimum. Pour celui de Johnson & Johnson, vous devez attendre quatre semaines.

Le document s'étend, dès ce lundi 9 août, à de nouveaux lieux, principalement à l'horeca. Quelques assouplissements ont toutefois été annoncés samedi soir: le dépistage négatif sera valide 72 heures, et non plus 48 heures, pour les personnes non-vaccinées.

Par ailleurs, il sera possible d'effectuer des autotests supervisés par un professionnel de la santé, en plus des tests antigéniques et des PCR. Ces autotests seront, eux aussi, valables 72 heures.

Lire aussi Un espoir pour les voyages vers les USA et des facilités pour certains touristes vers la Grande-Bretagne

Avez-vous droit à un pass sanitaire?

Pour obtenir le pass sanitaire français, il faut remplir l'une de ces trois conditions:

• Être vacciné. Oui mais quand, comment? Votre document sera valable 7 jours (et non 14 jours comme pour le certificat européen) après la seconde injection pour les vaccins à double injection (Pfizer, Moderna, AstraZeneca); 4 semaines après la piqûre pour les vaccins avec une seule injection (Johnson & Johnson de Janssen); 7 jours après l'injection pour les vaccins chez les personnes ayant eu un antécédent de covid (1 seule injection).

• Avoir la preuve d'un test PCR ou d'un antigénique négatif datant de moins de72 heures. Les autotests ne sont admis que s'ils sont supervisés par un professionnel de la santé.

• Présenter la preuve d'un test PCR positif attestant du rétablissement du Covid-19, datant d'au moins 11 jours et de moins de 6 mois.

Lire aussi Tout ce qu'il faut savoir pour voyager malgré le coronavirus

Comment l'obtenir?

Le QR code du pass sanitaire européen, indispensables aux touristes pour voyager en Europe, est valable pour tout citoyen qui souhaite prouver une vaccination complète et obtenir ce pass. Ce QR code est à télécharger notamment sur les portails "CovidSafeBE" ou "MaSanté.be". Il peut aussi être lu en France, via l'application "TousAntiCovid Verif", que les responsables d'établissements utilisent. Des versions papier du certificat peuvent aussi être présentées.

25 euros Sur place, le test PCR coûte 43,89 euros et le test antigénique, 25 euros.

Le système est identique à celui du test positif post-covid, qui entre également en vigueur dans le cadre du pass sanitaire européen. Pour le test négatif de moins de 72 heures, les touristes devront montrer une preuve de test PCR (43,89 euros) ou antigénique (25 euros) négatif, à faire sur place durant les vacances, en laboratoire ou en pharmacie. Cette preuve peut être imprimée directement.

Plusieurs lieux hautement touristiques organisent aussi, sur place, des dépistages. C'est notamment le cas au Puy du Fou ou encore, à la Tour Eiffel.

À qui le pass est-il destiné?

Ce pass est exigé pour toute personne âgée de 18 ans ou plus. Les jeunes enfants ne sont pas concernés, alors que les 12-17 ans en sont exemptés jusqu'à la fin septembre.

Où ce pass est-il exigé?

Dans de nombreux endroits fréquentés par les touristes, puisque cela concerne les lieux de loisirs et de culture rassemblant plus de 50 personnes. Pour visiter un musée, flâner dans un festival d'été, pour se rendre dans les lieux touristiques, il faut désormais sortir son pass. Il en est de même pour aller au cinéma ou dans un établissement sportif ou encore, pour assister à une compétition ou un concert.

50 personnes Le pass sanitaire est exigé en France dans les lieux qui regroupent plus de 50 personnes et, à partir du lundi 9 août, dans les cafés et restos.

Les fêtes locales, très prisées par les touristes, doivent aussi se soumettre à cette règle. Mais plusieurs de ces festivités ont été annulées, faute de pouvoir mettre en place un système de vérification des pass rapidement et facilement.

Dès ce lundi 9 août, ce pass sera aussi exigé dans les cafés, restaurants, foires et salons professionnels, ainsi que dans environ 350 centres commerciaux (selon la situation sanitaire du département). Il sera également demandé pour les trajets de longue distance en train, en car et en avion.

Il faudra détenir un pass valide avant de monter dans un autocar interrégional ou international, un TGV (Inoui et Ouigo), un Intercités (de jour comme de nuit) ou un train longue distance international (comme Thalys ou Lyria) au départ de la France. Les TER et les trains de la banlieue parisienne (Transilien) ne sont pas concernés, ni les petits trains touristiques, autobus, tramways, métros, téléphériques et autres transports locaux. Quant aux liaisons avec la Corse en avion ou en ferry, le pass sanitaire s'applique dès 12 ans.

Le pass est aussi exigé dans les hôpitaux, mais pas chez le généraliste.

Plus de masque sauf....

Le port du masque n'est, en revanche, plus imposé dans les lieux où le pass sanitaire est nécessaire, à l'exception de certaines zones où la situation épidémiologique le justifie. De plus en plus de zones sont concernées, principalement dans des lieux touristiques.

Quid si vous n'avez pas de pass?