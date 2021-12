Le personnel soignant manifeste contre l'obligation vaccinale, des perturbations à prévoir

La mobilisation du secteur des soins de santé contre la vaccination obligatoire du personnel soignant, organisée depuis le 26 novembre en front commun par la CGSP, le Setca, la CNE, le SLPF et la CGSLB, ne faiblit pas, au contraire. Ce mardi, elle prend la forme d'une manifestation nationale à Bruxelles (départ 10h30 place de la Chapelle), accompagnée d'une "grande journée d'action" et d'une grève , en front commun, dans le secteur des soins de santé .

Tout au long du parcours de la manifestation, des rencontres sont prévues aux sièges du PS et du MR avant une rencontre avec le ministre fédéral de la Santé Franck Vandenbroucke (Vooruit), puis avec le vice-Premier ministre et ministre de la Mobilité Georges Gilkinet (Ecolo), le président du CD&V Joachim Coens et le Vice-Premier ministre et ministre de la Justice Vincent Van Quickenborne (OpenVld).