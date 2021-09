Le port du masque au cœur du Codeco de ce vendredi

Un nouveau Comité de concertation (Codeco) se tiendra ce vendredi 17 septembre à 14h . Il devrait notamment se prononcer sur le maintien ou non du port du masque .

Le week-end dernier, le Premier ministre Alexander De Croo s'était dit personnellement favorable à des assouplissements en la matière: "Il y a plein d'endroits, les entreprises, des lieux publics, où le masque n'est plus vraiment nécessaire", avait-il affirmé dans une interview au Soir, reconnaissant ensuite qu'il pourrait rester obligatoire dans des lieux fréquentés et mal ventilés, comme les transports en commun .

"Le Covid Safe Ticket est un instrument qui peut d'abord sécuriser les libertés que l'on a acquises malgré le virus. Et c'est aussi un incitant (à la vaccination)."

Abolir purement et simplement le masque ne serait, effectivement, pas une bonne idée, a confirmé l'infectiologue Erika Vlieghe. Ce serait même " irresponsable ", selon elle, à l'approche de l'hiver et de l'augmentation des activités en intérieur.

Un CST requis pour entrer en boîte de nuit?

Un autre cas qui pourrait donner lieu à des politiques différenciées entre le nord et le sud du pays sera abordé ce vendredi: celui des boîtes de nuit . Leur réouverture, dès le 1 er octobre, avait été décidée lors du Codeco du 20 août dernier. Il s'agit désormais de se pencher sur les protocoles à suivre (ventilation, capacité maximale...). Et sur l'instauration du Covid Safe Ticket (CST) pour y accéder .

À ce sujet, la Flandre et la Wallonie devraient suivre les pas de Bruxelles, qui tend de plus en plus vers l'introduction du CST dans certains secteurs, dont l'événementiel.