Le résultat des événements-tests au KVS très positif, une réouverture complète est réclamée

Les résultats des événements-tests organisés par le Théâtre royal flamand (KVS) sont sortis et sont positifs . La qualité de l'air dans une salle remplie de moitié reste stable : tous les spectateurs peuvent donc assister à la représentation en toute sécurité.

Selon les calculs du KVS et de ses partenaires, la qualité de l'air dans une salle à pleine fréquentation ne serait pas affectée non plus. Les différents acteurs réclament donc une réouverture complète le 9 juin.