Le Royaume-Uni lève ses mesures anti-covid

Lors d'une conférence de presse en fin d'après-midi ce lundi, Boris Johnson a expliqué qu'il comptait lever, à partir du lundi 19 juillet, l'essentiel des dernières mesures sanitaires liées au virus. Le port du masque et la distanciation sociale ne seront ainsi plus obligatoires en Angleterre.

Concernant la fin du port obligatoire du masque, contre laquelle des scientifiques et des médecins se sont élevés, Boris Johnson a expliqué vouloir s'"éloigner des restrictions légales et permettre aux gens de prendre leurs propres décisions éclairées sur la façon de gérer le virus".

Retour à la normalité

Esquissant un retour à une forme de normalité, Boris Johnson a annoncé que le télétravail ne serait plus recommandé . Les salles de spectacles et les stades pourront également désormais ouvrir à pleine capacité. Les discothèques auront, quant à elles, à nouveau la possibilité d'accueillir du public.

Il a en outre répété que le gouvernement voulait mettre fin à la quarantaine obligatoire pour les résidents britanniques totalement vaccinés revenant d'un pays classé "orange" . Parmi ces pays, on citera actuellement des grandes destinations touristiques européennes comme la France, l'Italie et l'Espagne. Une annonce du ministre des Transports est attendue cette semaine.

Levée initialement reportée

Pays d'Europe comptant le plus de personnes tuées par la pandémie (128.000) après la Russie, le Royaume-Uni et ses 66 millions d'habitants sont progressivement sortis d'un troisième confinement hivernal, avec la réouverture des restaurants, des commerces non essentiels et des lieux culturels.